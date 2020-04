Politie vraagt hulp bij zoektocht naar man die dienstwapen stal in Anderlecht kv

15 april 2020

16u29 1064 De politie heeft de naam en foto verspreid van de jongeman die zaterdag, tijdens de rellen in Anderlecht, een dienstwapen heeft gestolen uit een politiewagen. Het gaat om de achttienjarige Moeze Karoui uit Sint-Jans-Molenbeek.

Karoui is slank gebouwd en heeft donker haar, een snor en een baard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte trainingsbroek van het merk Nike, een zwarte vest met kap en zwarte baskets met witte zolen.

Wie Moeze Karoui heeft gezien of weet waar hij zich bevindt, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30 300 of via het tipformulier. Discretie wordt verzekerd.



Gisteravond voerden de speurders al een huiszoeking uit in de woning van zijn moeder, maar noch het wapen, noch de dief werden aangetroffen. Hij zou met de wagen van z’n moeder op de vlucht zijn geslagen.