Politie vraagt hulp bij zoektocht naar Claire Leonard (80) kv

12 juni 2019

18u55 0 Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, verspreidt vandaag een opsporingsbericht voor Claire Leonard. De vrouw werd voorbije zondag voor het laatst gezien in de Zuidstraat in Oostende. Sindsdien ontbreekt van haar elk spoor.

De vrouw is mager gebouwd. Er is niet geweten welke kledij zij droeg op het ogenblik van haar verdwijning.

Wie meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via e-mail: opsporingen@police.belgium.eu.