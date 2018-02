Politie vraagt hulp bij oplossing van homejacking kv

15 februari 2018

00u18 0 De politie roept de hulp in van het publiek voor de oplossing van een inbraak die op woensdag 13 december 2017 plaatsvond tussen 19 en 20 uur in de omgeving van Hoei. Daarbij drongen drie gewapende mannen een woning in Wanzoul binnen en bedreigden ze de bewoners. Ze gingen aan de haal met een grote buit aan juwelen en goudstaven.

De inbrekers bedreigden de bewoners en gingen uiteindelijk aan de haal met gouden munten, goudstaven, waardevolle juwelen en wapens die eigendom waren van de slachtoffers.

Ze namen onder andere een koffer met een pistool, een halsketting en oorbellen van het merk Bulgari, oorbellen van het merk Wolfers en ringen mee. Vervolgens gingen ze ervandoor.

Volgens de politie bestaat er mogelijk een verband tussen de homejacking en de diefstal van een witte camionnette met een groen en paars logo.

De politie roept iedereen die informatie heeft over de diefstal of de camionette op om contact op te nemen via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.