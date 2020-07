Politie volgt 1.300 figuren met extreemlinkse achtergrond Redactie

03 juli 2020

16u53 3 De ordediensten in België volgen momenteel zo’n 1.315 mensen op die gelinkt worden aan een of meerdere extreemlinkse groeperingen. Een negental van deze groeperingen worden ook in het geheel gevolgd. Dat blijkt na een parlementaire vraag van Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) aan minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

De Belgische ordediensten volgen momenteel zo’n 1.315 extreemlinkse risicoprofielen. De aard van deze opvolging wordt individueel bepaald op arrondissementsniveau in overleg met bevoegde instanties. Daarnaast staan er nog eens 10 personen geregistreerd met het label ‘haatpropagandist geïnspireerd op links-extremistisch gedachtegoed’: figuren met een prominentere rol in de scène van radicale communisten, anarchisten en dergelijke meer.

“Het is belangrijk dat we zowel qua beleid als qua politiek debat aandacht hebben voor alle soorten terreur”, vindt Depoortere. “Afgelopen dagen wilden bepaalde actoren ons op het hart drukken dat een groeiende terreurdreiging zou bestaan vanuit extreemrechtse hoek. Over extreemlinks lazen we echter niks. Vreemd, want het recente terreurrapport van Europol duidt op een grotere prevalentie van extreemlinkse terreurincidenten. Binnenlandse informatie duidt er dan weer op dat onze ordediensten meer dan 1.300 risicopersonen volgen. Dat is toch niet niks?”

Depoortere doelt daarmee op het jaarverslag van Staatsveiligheid, waar onder andere wordt geconcludeerd dat geweld in extreemrechtse middens ook in België geen taboe meer is. Zo was in rechtsextremistische middens occasioneel te horen dat het Nieuw-Zeelandse voorbeeld hier navolging verdient, aldus Staatsveiligheid.