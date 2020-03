Politie voert versterkte controles uit op Brussels Airport ttr

24 maart 2020

14u50

Bron: belga 0 Op de luchthaven van Brussels Airport is er extra politie aanwezig om de maatregelen rond het nieuwe coronavirus nog strenger te controleren. Het gaat dan onder meer om verplicht anderhalve meter afstand houden en het vermijden van niet-essentiële verplaatsingen.

Een deel van de reserve van de federale politie is naar de luchthaven gestuurd, bevestigt de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken, Pieter De Crem (CD&V). Dat gebeurde na overleg met de luchthavenuitbater.

Sinds vorige week gelden er strikte maatregelen in het kader van de coronacrisis, zoals voldoende afstand houden. Brussels Airport bracht bestickering aan op de vloer om de afstand aan te duiden, informeerde de reizigers via posters en schermen en liet de nieuwe regels omroepen. Maar het afdwingen van de social distancing bleek geen evidentie. Door een beroep te doen op de federale reserve worden de controles opgevoerd.

Strengere maatregelen

"Er zal nu ook worden gecontroleerd aan de toegang van de luchthaven, enkel wie zelf reist zal de luchthaven mogen betreden. Iemand opwachten in de aankomsthal kan niet meer", luidt het bij Brussels Airport. "Wie weigert zich aan de sociale afstand aan te houden, kan - zoals dat overal in het land het geval is - een boete krijgen."



De versterkte politieaanwezigheid op Brussels Airport is geen structurele maatregel en wordt dag na dag geëvalueerd, klinkt het bij de federale politie. Mogelijk wordt hun aanwezigheid afgebouwd als ook het vliegverkeer nog verder afneemt.

Op de luchthaven wordt vandaag maar een zestigtal passagiersvluchten verwacht (32 vertrekkende en 28 aankomende vluchten). Net als maandag is ongeveer 90 procent van de initieel geplande vluchten geschrapt. De bezettingsgraad van de vluchten neemt ook almaar af: maandag kreeg de luchthaven slechts 3.900 passagiers over de vloer, aldus woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli. Ter vergelijking: in februari waren het er gemiddeld bijna 60.000 per dag.

