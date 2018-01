Politie voert onderzoek naar gemaskerde Antwerpfans met 'Dood aan FCB'-spandoek ADN TMA

21 januari 2018

17u47

Bron: Belga 584 Volgens de Antwerpse politie is de voetbalwedstrijd tussen Antwerp en Club Brugge erg rustig verlopen. Er waren weinig aanhoudingen. Wel wordt gekeken naar een spandoek met de opvallende leuze 'Dood aan FCB'.

De Antwerpse politie had heel wat extra manschappen op de been gebracht voor de risicomatch, zeker na de rellen na de wedstrijd in de heenronde in Sint-Andries Brugge eind oktober, met ook 120 aanhoudingen.

"Alles is rustig gebleven. Daar zijn we zeer blij om", zegt woordvoerder van de Antwerpse lokale politie Wouter Bruyns. "Er waren drie bestuurlijke aanhoudingen, voor lastig gedrag. Dat aantal is zeer laag voor deze risicomatch. Er was ruim ontplooid. We hebben alles steeds goed kunnen monitoren."

Opmerkelijk voor de match was dat gemaskerde personen tijdens een mars naar het Bosuilstadion een spandoek droegen met met daarop 'Dood aan FCB'.

Identificeren

"Op dat moment zelf hebben we niet ingegrepen vanwege het veiligheidsrisico. Dat zou de toon verkeerd zetten voor de rest van de dag. We hebben vaststellingen gedaan en de kans bestaat dat we ook de gemaskerde personen kunnen identificeren. We zullen zien welk gevolg eraan wordt gegeven", aldus Bruyns nog.