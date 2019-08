Politie voert met grote middelen huiszoekingen uit in Deurne na schietpartij Mol TT

14 augustus 2019

16u11

Bron: Belga 8 In het Antwerpse district Deurne heeft een grote politiemacht vanochtend een reeks huiszoekingen uitgevoerd. Dat zegt Gazet Van Antwerpen en het Antwerpse parket bevestigt het nieuws, maar wil geen verdere commentaar kwijt. De actie zou kaderen in het onderzoek naar het schietincident van maandagavond in het Kempense Mol.

De huiszoekingen, ondersteund door een politiehelikopter, vonden plaats in de wijk rond het Sportpaleis. Onder meer de Van Duyststraat werd een tijdje afgesloten. Of er arrestaties zijn gebeurd, is niet bekend.

Bij de schietpartij van maandagavond vielen geen gewonden, maar het incident zorgde wel voor heel wat tumult in de buurt van de Molse Postelarenweg. Twee families uit het voormalige Joegoslavië raakten er verwikkeld in een conflict dat kaderde in een relatiebreuk tussen een man van de ene en een vrouw van de andere familie. De families hadden leden uit Mol, Deurne en Tessenderlo ter plaatse. Er werden verschillende schoten gelost en de politie trof bij een huiszoeking in Mol een vuurwapen aan.

Aanvankelijk werden acht aanwezigen opgepakt, uiteindelijk werd één verdachte die bekentenissen had afgelegd, aangehouden.