Politie voert extra controles uit op treinen van en naar Brussel om illegale transmigranten te klissen SVM

13 augustus 2018

18u39

Bron: Belga 0 Er komen extra politiecontroles op de treinen van en naar Brussel i n de strijd tegen mensensmokkel en illegale transmigratie . Dat maakte vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vandaagg bekend. De Dienst Vreemdelingenzaken zal in zijn gesloten terugkeercentra prioritair capaciteit voorzien voor transmigranten die worden opgepakt.

Vanuit de lokale politie kwam kritiek op de versnipperde aanpak van de mensensmokkel in België. Jambon reageerde daarop dat alle besturen "van Brussel tot de Kust" aan hetzelfde zeel moeten trekken en het beleid van de federale regering moeten volgen.

Er werd vandaag volop overleg gepleegd tussen de verschillende betrokken diensten. Uiteindelijk werd beslist om enkele bijkomende maatregelen te nemen, "kwestie van het businessmodel van de smokkelaars te treffen".

Zo zal er vanaf nu meermaals per week met speciale teams gecontroleerd worden op de 'smokkellijnen' vanuit Brussel-Noord naar de Kust, maar ook op de andere verbindingen die door mensensmokkelaars (mogelijk) worden gebruikt om mensen zonder wettig verblijf te transporteren. "Er wordt deze mensen verteld dat ze zo in het Verenigd Koninkrijk kunnen geraken, zonder te wijzen op de gevaren", legt Jambon uit. "Deze reisbewegingen (de transmigranten reizen bij vruchteloze pogingen telkens terug naar Brussel-Noord; nvdr) zorgen voor overlast. Niet alleen op het spoornet en op de autosnelwegen, maar ook in de dorpen in de nabijheid van de parkings."

De andere politieacties tegen illegale transmigratie worden gerichter gemaakt. Zo zal in de provincies die het meest te kampen hebben met de problematiek aan de directeur-coördinator van de federale politie gevraagd worden erover te waken dat de acties van de federale en de lokale politiezones nog beter op elkaar afgestemd worden, zegt Jambon. "Aan de burgemeesters wordt gevraagd bij overlast consequent acties op te zetten, in overleg met de federale overheid."