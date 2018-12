Politie vindt zwaargewonde man in flatgebouw Molenbeek

05 december 2018

12u04

Bron: Belga

De lokale politie Brussel West heeft een onderzoek geopend naar de omstandigheden waarin een man vanmorgen zwaargewond is geraakt. Het slachtoffer werd aangetroffen in een flatgebouw aan de Leopold II-laan in Sint-Jans-Molenbeek. Hoe hij gewond raakte, is nog onduidelijk.