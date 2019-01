Politie vindt vrouw (73) die al twee maanden dood ligt in flat en kat blijkt haar deels te hebben opgegeten KVDS

30 januari 2019

10u24

Bron: La Province, RTL Info 313 De politie heeft een lugubere ontdekking gedaan in een flat in de Waalse gemeente Marcinelle (Henegouwen). Agenten vonden er de resten van de 73-jarige bewoonster Jacqueline Vandendaele. En haar kat bleek intussen een deel van haar lichaam opgegeten te hebben.

De feiten dateren van 19 januari en werden nu bekendgemaakt in de krant La Province. De vrouw zou in een appartement gewoond hebben in de Rue Aurélien Thibaut in een deelgemeente van Charleroi. De autopsie op haar lichaam toonde aan dat ze al twee maanden overleden was, vermoedelijk ergens in november.





Het waren ongeruste buren die de hulpdiensten verwittigden. Die forceerden de deur en vonden het lichaam van de vrouw. Dat was aangevreten door de kat van de vrouw, die ook al maanden in de flat vastzat. Die had geen andere mogelijkheid gezien om te overleven dan aan haar baasje te beginnen.