Politie vindt twee bazooka's en raket in appartement in Hasselt

23 april 2018

19u00

Bron: Belga

De lokale politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft gisterochtend in een appartementsgebouw aan de Martelarenlaan in Hasselt twee bazooka's en een raket aangetroffen en in beslag genomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De bewoner werd opgepakt voor verhoor.