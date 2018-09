Politie vindt toch vervoer: proces Belkacem kan doorgaan Patrick Lefelon

25 september 2018

09u31

Bron: eigen berichtgeving, Belga 222 Het proces over de intrekking van de Belgische nationaliteit van Fouad Belkacem gaat vandaag toch door. De voormalige leider van terreurorganisatie Sharia4Belgium wordt alsnog overgebracht naar het hof van beroep in Antwerpen. Om 13 uur zal de zaak behandeld worden.

Het zag er even naar uit dat de zaak opnieuw uitgesteld ging worden omdat Belkacem niet werd overgebracht uit de gevangenis van Hasselt. De federale politie had geen vervoer of manschappen om hem naar het hof van beroep in Antwerpen te brengen. Het openbaar ministerie en de verdediging reageerden verbolgen en ook het hof zelf was niet over die gang van zaken te spreken.

"Het parket-generaal doet zijn werk niet", aldus zijn advocaat Liliane Verjauw. "Ik word hier ter plaatse ingelicht dat Belkacem niet wordt overgebracht. Mocht dit een assisenzaak zijn, dan zou de procureur hem manu militari laten overbrengen. De rechter heeft vorige keer uitdrukkelijk gesteld dat de aanwezigheid van een verdachte een essentieel onderdeel is van een eerlijk proces. Heeft Belkacem daar geen recht op?"

Geen afspraken

Het hof van beroep liet bij de vorige zitting op 26 juni inderdaad aan de gevangenis van Hasselt weten dat Belkacem vandaag moest overgebracht worden voor een nieuwe zitting. Maar ondanks drie maanden tijd was niemand er blijkbaar in geslaagd afspraken te maken met de federale politie.

Belkacem werd in januari 2016 veroordeeld tot twaalf jaar cel en 30.000 euro boete als leider van de terroristische groepering Sharia4Belgium. Daarna werd de procedure gestart om hem zijn Belgische nationaliteit te ontnemen. De zaak sleept intussen al twee jaar aan. Het proces lag onder meer anderhalf jaar stil door een procedure voor het Grondwettelijk Hof.