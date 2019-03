Politie vindt moeder van Antwerpse vondeling Arthur PLA en TMA

12 maart 2019

14u09

Bron: eigen berichtgeving 0 In het onderzoek naar de Antwerpse vondeling Arthur werd een 38-jarige Poolse vrouw uit Antwerpen opgepakt en voorgeleid. De onderzoeksrechter heeft haar deze voormiddag vrijgelaten, maar de vrouw riskeert later nog wel een gevangenisstraf en een geldboete.

Een week geleden werd een pasgeboren baby gevonden in de hal van een appartementsgebouw aan Grote Koraalberg in het centrum van Antwerpen. Via onder meer camerabeelden kon de lokale recherche jeugd en gezin van de politiezone Antwerpen een 38-jarige vrouw identificeren. Maandagavond werd ze van haar vrijheid beroofd. Ze bekende dat ze de moeder is en dat ze de baby heeft achtergelaten.

De vrouw was ongewenst zwanger en niemand zou daarvan op de hoogte zijn. Nadat ze in de nacht van 4 op 5 maart alleen bevallen was, panikeerde ze en heeft ze een plaats gezocht om het kind achter te laten. Naar eigen zeggen had ze nooit eerder van de vondelingenschuif gehoord.

Het parket Antwerpen heeft beslist om de vrouw voor te leiden bij de onderzoeksrechter voor de kwalificatie ‘verlaten van een minderjarig kind’. Daarop staat een gevangenisstraf van één maand tot drie jaar en een geldboete van 26 tot 300 euro.

De onderzoeksrechter heeft na een uitgebreid verhoor beslist om de vrouw vrij te laten. In het verdere onderzoek zullen de verklaringen van de vrouw verder afgetoetst worden. Antwerps burgemeester Bart De Wever blijft intussen als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn de officiële voogd van Arthur. Het kindje verblijft momenteel in een gespecialiseerd zorgcentrum. Vermoedelijk zal er een pleeggezin worden gezocht.