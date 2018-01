Politie vindt kilo's cannabis in koffer na lange achtervolging in Antwerpen Sander Bral

22 januari 2018

00u36 0 De federale politie heeft een grote hoeveelheid cannabis aangetroffen in een voertuig van een bestuurder die op de vlucht sloeg na een routinecontrole aan het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen.

De bestuurder vluchtte weg van de controle in zijn wagen en reed de Antwerpse Ring op richting Nederland. In Brecht begon de verdachte zijn voertuig te slippen door het natte wegdek op de E19 en kwam hij met zijn voertuig in de zijberm van de snelweg terecht. De bestuurder werd lichtgewond en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. In de kofferbak van het voertuig vond de politie enkele kilo's cannabis.