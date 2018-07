Politie vindt honderden kogels, wapens en drugs bij man in Laken HA

18 juli 2018

12u13

Bron: Belga 2 De lokale recherche van de politie Brussel Hoofdstad Elsene heeft op 9 juli bij een huiszoeking bij D.C. in Laken honderden kogels, wapens en drugs gevonden. De verdachte werd opgepakt en ter beschikking gesteld van de rechterlijke instanties.

De actie vond plaats in het kader van een onderzoek naar drugshandel. Bij de huiszoeking vond de politie onder de sofa in de woonkamer bijna 1,2 kilogram hasj en 412 gram marihuana. Daarnaast troffen de onderzoekers meerdere wapens aan, waaronder een nunchaku (een Oosters vechtwapen), een taser, een bijl, een jachtmes en 500 kogelhulzen van verschillende kalibers.



De verdacht is al bekend bij de politiediensten voor meer dan tien juridische feiten zoals drugsbezit, diefstal, criminele samenzwering en het vervoer van wapens en munitie.

Lees ook: Oorlogswapens gevonden bij huiszoeking in Laken