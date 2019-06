Politie vindt duizend cannabisplanten in gesloten dancing mvdb

11 juni 2019

20u09

Bron: Sudpresse - Belga 0 Speurders hebben vandaag in een gesloten dancing in de omgeving van Bouillon een cannabisplantage met bijna 1.000 planten ontmanteld.

Bij de politie-inval zette de enige aanwezige in het verlaten pand in Bièvre (provincie Namen) het op een lopen, meldt Sudpresse. Hij kon ontkomen en wordt actief opgespoord. De grote middelen werden ingezet: de politiehelikopter kwam ter plaatse om de voortvluchtige op te sporen in de bosrijke omgeving. Leden van de brandweer kamden de omgeving uit, voorlopig zonder resultaat.

Het parket van Namen onthoudt zich voorlopig van verdere commentaar. In het gebouw was tot tien jaar geleden Le Zodiak gevestigd, een discotheek waar hardstyle-techno werd gedraaid.