Politie vindt bijna 2 ton coke tussen lading tegels in Gentse haven: straatwaarde van 100 miljoen euro ADN

23 augustus 2018

10u23

Bron: Belga, ANP 0 In de Gentse haven heeft de politie bijna 2 ton cocaïne, met een straatwaarde van 100 miljoen euro, ontdekt tussen een lading tegels uit Brazilië. Dat meldt de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen.

Onder leiding van de onderzoeksrechter in Gent voert de federale gerechtelijke politie een onderzoek naar het drugtransport van Brazilië naar België. De drugs werden ontdekt in drie containers met tegels.

"Bij verder onderzoek in samenwerking met de douane, civiele bescherming en scheepvaartpolitie zijn er verschillende, stevig verpakte pakketten aangetroffen die verborgen zaten tussen de tegels. In totaal zijn er meer dan 1.900 pakketten aangetroffen met een vermoedelijk totaal gewicht van bijna 2 ton. Uit een eerste analyse blijkt het over cocaïne te gaan", zegt de federale politie. De marktwaarde wordt geschat op 56 miljoen euro en de straatwaarde op 100 miljoen euro.

Het onderzoek naar de organisatie achter het transport is lopende, zegt de politie, die in het belang van het onderzoek geen verdere informatie kan geven.

Onlangs maakte het EU-drugsagentschap (EMCDDA) bekend dat cocaïne steeds vaker via noordelijke containerhavens de EU wordt binnengesmokkeld. Volgens het agentschap zijn de Belgische havens daarbij steeds belangrijker. Bijna de helft van alle cocaïnevangsten in Europa wordt daar gedaan.