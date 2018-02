Politie vindt bij huiszoeking in Molenbeek ruim halve kilo heroïne en cocaïne avh

13 februari 2018

20u09

Bron: Belga 2 Naar aanleiding van een huiszoeking in de woning van een drugsdealer in Molenbeek heeft de politie op 4 februari 435 gram heroïne en 84 gram cocaïne aangetroffen. Daarnaast werd ook 5.750 euro cash geld in beslag genomen.

De verdachte, een 35-jarige man die illegaal in ons land verblijft, werd ter beschikking gesteld van het parket van Brussel. Hij heeft van de Dienst Vreemdelingenzaken het bevel gekregen om het grondgebied te verlaten, zo meldt de politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene vandaag.

Een lokale politiepatrouille had op de Stalingradlaan in het centrum van Brussel een man opgemerkt die tekenen vertoonde van drugsgebruik. De man leidde hen naar het slachthuis van Anderlecht, waar hij bij een dealer drugs kocht. De politie ging vervolgens over tot een fouillering en vond bij de man 10 gram heroïne en 3 hoeveelheden cocaïne. De dealer bleek ongeveer 20 gram cocaïne, 80 gram heroïne, twee gsm's en een geldsom van 150 euro op zak te hebben. Bij hem thuis trof de politie bij een huiszoeking nog eens 345 gram heroïne, 62 gram cocaïne 5.600 euro aan cash geld aan.