Politie vindt 3 penseelaapjes op appartement van dertiger in Hasselt

18 september 2018

Bron: Belga 0 De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft vorige week bij een man in Hasselt drie jonge penseelaapjes in beslag genomen. De 30-jarige man had de beestjes in Polen gekocht, maar wist niet dat het verboden was om deze dieren in huis te hebben.

De drie aapjes zijn opgehaald door medewerkers van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder. Dat maakte politie LRH bekend.

De politie had vorige week informatie binnengekregen dat in de Hasseltse binnenstad een man aapjes op zijn appartement zou houden. Na een bezoekje van de dienst dierenpolitie in de Maastrichterstraat bleken er drie jonge aapjes in zijn appartement te verblijven. De dertiger had de dieren eerder deze maand in Polen aangeschaft.