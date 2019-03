Politie verwittigt renners dat ze verkeerd zijn, maar peloton raast door Hans Verbeke

18 maart 2019

17u13 0 Kon het ongeval tijdens een wielerwedstrijd waarbij zondagnamiddag vlakbij Doornik drie deelnemers zwaargewond raakten (en één van hen uiteindelijk ook overleed), vermeden worden? Die vraag stelt ook het parket zich, nu over een aantal elementen duidelijkheid is. Zo week niet alleen een peloton van een dertigtal renners onbewust van het parcours af maar deed ook de politie én de wagen van de koersdirectie dat. Toen agenten het peloton er op attent maakten dat ze niet langer op het parcours reden, raasden de renners gewoon door.

Stef Loos, de overleden renner van 19 uit Dessel, en de twee andere gewonde renners maakten deel uit van een laatste pelotonnetje in de Mémorial Alfred Gadenne, met start en aankomst in Dottignies. In de Doornikse deelgemeente Melles moesten de renners vlak na een brug over de snelweg rechts afslaan. Daar stond geen seingever maar het parcours was er wel aangegeven met de pijltjes die de organisatie had opgehangen. Twee groepen renners sloegen effectief rechts af, de derde reed rechtdoor, gevolgd door de wagen van de koersdirectie. Op ruime afstand reed voor die derde groep een auto van de federale politie.

Politiewagen kruist verkeerd gereden peloton

“De agenten merkten plots dat ze niet langer op het verkeersvrije parcours zaten”, zegt parketwoordvoerder Frédéric Bariseau. “Ze maakten prompt rechtsomkeert. Kort daarna kruisten ze het laatste peloton met daarachter de wagen van de koersdirectie. De agenten maakten hen, zonder te stoppen, attent op het feit dat de renners verkeerd gereden waren. Maar om één of andere reden, werd daar niet op gereageerd. Integendeel: de groep stoomde gewoon verder, aan een snelheid van ongeveer 40 kilometer per uur. Even later was er het dramatische ongeval. Een gemotoriseerde agent die door zijn collega’s in de auto was gevorderd om de groep terug te halen, kwam te laat.”

Overal pijltjes van wielerevenementen in de regio

Of er op het bewuste punt waar de renners rechtsaf moesten, een seingever moest staan, durft Bariseau niet zeggen. “Het gerechtelijk onderzoek moet daar duidelijkheid over brengen. De organisatie had het volledige parcours bepijld. Mogelijk was dat voldoende, misschien ook niet. Feit is, dat twee groepen wél correct zijn afgeslagen en een derde niet. De reden daarvoor is ons onbekend. Er moet wel opgemerkt worden, dat de bewuste regio - populair omwille van de heuvels - vol hangt met pijltjes voor allerhande wielerevenementen. Dat kan verwarring veroorzaken.” Volgens Bariseau treft de bestuurder van de bestelwagen die ongewild in de tragedie betrokken raakte, geen schuld. “De man had voorrang. Zijn voertuig werd links en op de motorkap aangereden. De klap was bijzonder hevig. De fiets van het dodelijk slachtoffer brak doormidden.”

Kleinste fout kan leiden tot een veroordeling

Het is volgens Bariseau te vroeg om al iets te zeggen over wie verantwoordelijkheid draagt voor het ongeval. “Het is zo, dat renners geacht worden het volledige parcours te kennen”, zegt hij. “Dat is de theorie. Ik kan me inbeelden dat in het vuur van de wedstrijd veel meer elementen spelen dan de parcourskennis. Het onderzoek zal duidelijk maken of er fouten zijn gemaakt. Hoe klein ook, elke fout kan leiden tot een veroordeling, als bewezen wordt dat die fout in oorzakelijk verband staat met het ongeval en dus de zware menselijke tol. In theorie kan de organisator daarvoor gestraft worden, of de koersdirectie. De verantwoordelijkheid kan ook over beiden gespreid worden. Maar het heeft geen zin daar nu al over te speculeren. Er zijn nog veel te veel onduidelijkheden die moeten uitgeklaard worden.”