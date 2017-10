Politie verspreidt robotfoto van verkrachter van 82-jarige vrouw in Sint-Truiden sam

Politie en gerecht zijn op zoek naar een man die een bejaarde vrouw met geweld heeft verkracht in haar appartement in Sint-Truiden. Dat gebeurde op 9 februari in de vooravond.

Die donderdag belde een onbekende man rond 18.30 uur aan aan het appartement van een 82-jarige vrouw in de Haardstraat. Toen de bejaarde vrouw opendeed, duwde de man de deur verder open en stapte hij binnen. Hij duwde het slachtoffer tot in de zetel in de living en vroeg of ze drank in huis had. Hij sprak Nederlands.



Telkens wanneer de vrouw zich recht wilde zetten, duwde hij haar terug naar beneden. Toen ze haar gsm wilde nemen, gooide hij het toestel op tafel. Op zeker ogenblik begon de man haar te betasten, waarop de vrouw zich hevig verzette. Ondanks haar verweer, geroep en gesmeek, werd ze overmeesterd en verkracht.

Beschrijving

Het gaat om een man met zwart krullend haar en een getaande huidskleur. Hij is struis gebouwd en ongeveer 1m80 groot. Hij droeg een geruit hemd met verschillende kleuren en een lichtblauwe jeansbroek.



Kort voor en na de feiten werd op de hoek van de Diestersteenweg en de Haardstraat een man gefilmd die mogelijk beantwoordt aan de beschrijving.

Mogelijke getuige

Indien deze man niets met de feiten te maken heeft, vragen de onderzoekers dat hij onmiddellijk contact opneemt met de politie zodat ze deze piste kunnen afsluiten.



Ook kwam er op dat moment een vrouw uit de nachtwinkel. Mogelijk heeft zij iets verdacht opgemerkt en de onderzoekers vragen dan ook dat zij zich zou melden.

Contact

Hebt u meer informatie, neem dan contact op met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via het maliadres opsporingen@police.belgium.eu.