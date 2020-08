Politie verspreidt beelden van gewapende en gemaskerde daders brutale moord bij Charleroi HAA

27 augustus 2020

13u23

Bron: Federale politie, Belga 2 Een man is maandagavond overleden als gevolg van een schietpartij voor zijn woning in Montignies-sur-Sambre bij Charleroi. Zijn broer kon zich in veiligheid brengen in een nabijgelegen huis. De schutter is nog voortvluchtig. Op vraag van het parket van Henegouwen heeft de politie een opsporingsbericht verspreid waarin twee gewapende en gemaskerde daders te zien zijn.

De feiten speelden zich maandagavond kort voor 22 uur af voor de woning van een van de twee broers, in de rue ‘t Serclaes de Tilly in Montignies-sur-Sambre. Een gemaskerde schutter wachtte er voor de woning en vuurde een eerste keer naar het 47-jarige slachtoffer. Zijn broer werd eveneens in de straat achtervolgd door de verdachte, die meerdere schoten afvuurde zonder doel te treffen.

“De broer van het slachtoffer slaagde erin te vluchten in een huis van een buurtbewoner”, preciseerde procureur Sandrine Vairon eerder deze week. De schutter sloeg vervolgens op de vlucht. “Hij is nog steeds onbekend en wordt opgespoord”, aldus de parketmagistrate. Er is een onderzoek geopend voor moord en moordpoging. Alle pistes worden door het parket onderzocht. “Waarom werd het slachtoffer geviseerd? Was de actie ook gericht tegen zijn broer of was hij op het verkeerde moment op de slechte plaats?”

Opsporingsbericht

In het kader van het onderzoek heeft de federale politie vandaag een opsporingsbericht verspreid. Daarin staat een foto van twee gewapende en gemaskerde daders. Volgens de politie zat het duo verscholen in de struiken langs een verhard pad dat uitgeeft op de rue ‘t Serclaes de Tilly in Montignies-Sur-Sambre. Op het ogenblik dat de broers hun rijhuis verlieten, stormde één van de daders de garage binnen en opende het vuur in de richting van de slachtoffers. De twee daders vluchtten weg via hetzelfde pad en liepen vervolgens via de rue Bois Monseu.

De politie is op zoek naar getuigen die meer informatie kunnen geven over de identiteit van de daders, of meer inlichtingen hebben over de feiten zelf. Elk detail kan interessant zijn voor het onderzoek, benadrukken de speurders in het opsporingsbericht. Alle informatie is welkom op het gratis nummer 0800 30300 of via dit tipformulier. Discretie wordt verzekerd.