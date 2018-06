Politie vergeet 19 jaar lang gokverbod voor burgerpersoneel door te geven aan Kansspelcommissie

08 juni 2018

Bron: Belga

Negentien jaar lang is de politie 'vergeten' om negenduizend leden aan de Kansspelcommissie te signaleren die een verbod hebben om te gokken in een casino, in een speelhal of online. Dat schrijft La Dernière Heure vandaag.