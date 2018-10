Politie vat twee snelheidsduivels op E19 in Mechelen: “Man dacht dat hij ‘maar’ 185 km/u reed” TTR

30 oktober 2018

12u02

Bron: Belga 0 In de nacht van zaterdag op zondag heeft een patrouille van de lokale politie op de E19 tweemaal een bestuurder onderschept die meer dan 210 kilometer per uur reed. Dat laat de politie Mechelen-Willebroek vandaag weten. Beide bestuurders moesten meteen hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen.

Bij het invoegen op de E19 richting Antwerpen in Mechelen-Zuid, werd de anonieme patrouille zaterdagnacht voorbijgereden door een personenwagen. Tijdens de achtervolging werden snelheden tot 223 km per uur gehaald. Uiteindelijk kon het voertuig ingehaald worden. "De 40-jarige chauffeur dacht dat hij 'maar' 185 km per uur reed", zegt de politie. De man raakte enkele maanden geleden ook al zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt door een snelheidsovertreding.

Later op de nacht, op de E19 richting Brussel in Mechelen Noord, werd de patrouille opnieuw aan hoge snelheid ingehaald. Tijdens de achtervolging werd geruime tijd een snelheid van 215 km per uur gereden. In Zemst kon de politie de 20-jarige chauffeur stoppen. Ook bij hem gaf het parket opdracht het rijbewijs voor vijftien dagen in te trekken.