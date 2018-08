Politie van Hoei staat voor mysterie: van wie is achtergelaten zak vol cash? avh

19 augustus 2018

13u55

Bron: Belga, l'Avenir 11 De lokale politie van Hoei doet een opvallende oproep naar getuigen. Een patrouille vond gisteravond tijdens een interventie een zak met duizenden euro’s cash op straat. Dat meldt de krant L'Avenir en het nieuws werd intussen door de politie zelf bevestigd.

Gisteravond kreeg de politie een melding binnen van een hevige ruzie tussen een man en een vrouw in de Rue l’Apleit in Hoei. Toen agenten ter plaatse kwamen, was het duo verdwenen, maar op de grond lag een zak met een klein fortuin erin.

De politie nam de zak geld mee naar het commissariaat en probeert nu te achterhalen van wie het geld is. De rechtmatige eigenaar mag zich melden, maar zal wel eerst een gedetailleerde beschrijving van de tas moeten geven.