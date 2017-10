Politie valt binnen op veertien adressen in cocaïnedossier: tien verdachten opgepakt

rv De politie vlak voor een huiszoeking vanochtend vroeg in de Confortalei in Deurne.

De Antwerpse lokale politie heeft vanochtend tien verdachten opgepakt in het kader van een drugsdossier. Het drugsteam van de recherche viel simultaan binnen op veertien adressen in Deurne-Noord. De betrokkenen worden ervan verdacht zich te hebben ingelaten met de verkoop van cocaïne in de ruime regio, maar ook in de Kempen en Oost-Vlaanderen.