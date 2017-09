Politie valt acht woningen binnen in onderzoek naar Syriëstrijders, hoop spullen in beslag genomen ADN

De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft deze ochtend acht huiszoekingen uitgevoerd in een terrorismedossier. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.

Volgens het federaal parket kaderen de huiszoekingen in een onderzoek naar een groep Syriëstrijders die al in 2014 vertrokken naar het conflictgebied. In La Dernière Heure klinkt het dat de speurders specifiek op zoek waren naar Samir El Yaakoubi, een inwoner van Sint-Jans-Molenbeek.

Vijf huiszoekingen vonden plaats in Sint-Jans-Molenbeek, één in Jette, één in Asse en één in Anderlecht. Bij die huiszoekingen zouden een hoop spullen in beslag genomen zijn, maar het is nog niet duidelijk of er ook iemand is opgepakt.



