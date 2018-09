Politie treft allerlei verdovende middelen aan in enveloppen postsorteercentrum Antwerpen X bij Europese drugsactie jv

24 september 2018

17u16

Bron: belga, eigen berichtgeving 1 Bij een gezamenlijke drugsactie van de politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België bleek meer dan tien procent van de gecontroleerden in het bezit van drugs. Opvallend is dat 'nieuwe' drugstoeristen meer en meer gebruik maken van de traditionele post. Dertien mensen werden gerechtelijk aangehouden en veertien voertuigen werden in beslag genomen. Dat meldt de federale politie.

Op de 1.380 gecontroleerde personen werden bij 141 drugs aangetroffen. Zes van hen bleken onder invloed. Er werden ook 27 treinen gecontroleerd.

In de provincie Antwerpen werd een Belgisch voertuig aan de kant gezet, waarna de inzet van een drugshond van de douane leidde tot de ontdekking van meer dan 7,5 kg cannabis (hasj) in het voertuig. De drugs hebben een straatwaarde van 70.000 euro. De bestuurder, een Belg afkomstig uit regio Oost-Vlaanderen, werd onmiddellijk van zijn vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van de gerechtelijke overheden.

De douane van de provincie Antwerpen voerde op haar beurt controles uit op de post bij het postsorteercentrum Antwerpen X. Bij het checken van een hele hoop verdachte enveloppen werden verschillende soorten verdovende middelen ontdekt, waaronder meer dan 230 gram cannabis (marihuana en hasjiesj), 68 cannabiszaden, 55,5 gram amfetamines en 24 XTC-pillen. Deze modus operandi is niet nieuw maar wordt toch meer en meer gebruikt door de 'nieuwe' drugstoeristen, zo meldt de politie.

Heroïne

In de provincie Oost-Vlaanderen bleken twee Belgen in het bezit van kleine hoeveelheden drugs. Maar uit de bevindingen ter plaatse kon de politie afleiden dat één van de twee als dealer actief was. Tijdens een huiszoeking bij de verdachte werden nog eens 62 XTC-pillen, 66 gram marihuana, 6,5 gram cocaïne, een precisieweegschaal en 140 euro aan drugsgeld gevonden. De betrokkene werd van zijn vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van de lokale gerechtelijke overheden.

Ook in het Nederlandse Dordrecht vonden er controles plaats met opvallende resultaten. De Nederlandse politie trof in een wagen 240 gram marihuana aan, maar Belgische collega's vonden in een geheime opbergplaats onder het dashboard nog eens 2,5 kilo heroïne. Alles samen goed voor een straatwaarde van 85.000 euro.

De actie 'Etoile' vond plaats van donderdag 20 september tot zondag 23 september.