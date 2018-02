Politie Tienen rolt 2 cannabisplantages op en arresteert zes verdachten KVE

23 februari 2018

15u57

Bron: Belga 0 De recherche van de lokale politie Tienen-Hoegaarden heeft de voorbije weken twee cannabisplantages opgerold. De twee plantages, in Meise en Tienen, bestonden elk uit meer dan 2.000 planten. Zes mannen, tussen 24 en 44 jaar oud, zijn door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt het Leuvense parket vandaag.

De Tiense recherche kwam de plantages in november 2017 op het spoor toen de wijkagenten ingelicht werden over een verdachte toestand aan een woning in de Wijngaardestraat te Tienen. Daar kwamen regelmatig personen langs die witte zakken en bidons uitlaadden, was vaak activiteit aan de achterzijde van de woning en viel een zoemend geluid te horen.

Het Leuvense parket opende een gerechtelijk onderzoek dat op 31 januari leidde tot een inval in de woning. Daar trof de politie een cannabisplantage aan die verdeeld was in vijf kweekruimtes en beschikte over een droogkamer. In totaal ging het om 2.100 cannabisplanten en ruim 3,5 kg aan reeds geoogste cannabis. Drie Albanezen die aan het werk waren in de plantage en een Belg van Albanese origine werden ter plaatse gearresteerd.

Tijdens de vaststellingen van de politie kwam nog een vijfde man ter plaatse toe, die ook gearresteerd werd. De man, die in Meise woonde, ontkende alle betrokkenheid maar bij een huiszoeking in zijn woning en domein in Meise trof de politie een tweede cannabisplantage aan van een 2000-tal planten, verspreid over 8 kweekruimtes. Een Albanese man was bezig die te vernietigen en had al ongeveer de helft opgeruimd, maar de politie kon nog 375 cannabisplanten in beslag nemen.

Zowel in Meise als in Tienen bleek ook op illegale wijze stroom te zijn afgetakt om de cannabisplantages van elektriciteit te voorzien. De zes verdachten werden door de Leuvense onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en de raadkamer heeft hun voorlopige hechtenis intussen verlengd.