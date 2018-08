Politie telt dagelijks tot 700 migranten in Maximiliaanpark: "We staan waar we een jaar geleden stonden"

08 augustus 2018

Bron: Belga 11 "We staan waar we een jaar geleden staan", dat vertelt Mehdi Kassou van het Brusselse Burgerplatform voor de opvang van vluchtelingen. Woensdag maakte De Tijd al een balans op van de situatie in het Maximiliaanpark. De politie telt er de laatste tijd tot wel zevenhonderd migranten.

Mehdi Kassou spreekt ook van zes- tot zevenhonderd migranten die dagelijks neerstrijken in het Brusselse Maximiliaanpark. "Het verschil is dat ze door de hitte veel zichtbaarder zijn. Doordat de politie elk kwartier het station Brussel-Noord ontdoet van de migranten, groepeert iedereen zich op dezelfde plaats", aldus Kassou.



"We herbergen nog elke avond driehonderd mensen in het opvangcentrum en 250 mensen bij families thuis. Eigenlijk is het cijfer stabiel, want in augustus 2017 hebben we 596 slaapzakken uitgedeeld en toen had praktisch iedereen er een", vertelt Kassou. De Tijd weet dat één op de tien migranten die zich bij de Brusselse ngo's aanmelden, al meer dan een jaar in Europa is.

Vrouwen en kinderen

"De laatste weken zijn er veel meer vrouwen en kinderen. We weten niet hoe het komt dat er meer vrouwen en kinderen zijn, maar dat is mogelijk ook te wijten aan de hitte. Bij een normale temperatuur is het makkelijk om verstopt te blijven", stelt Kassou.

Patrouilles opvoeren

De Brusselse politie heeft haar patrouilles opnieuw opgevoerd en verjaagt de migranten ook tijdelijk om de stadsdiensten het park wekelijks te laten schoonmaken, schrijft De Tijd.

Brussels burgemeester Philippe Close wilde niet reageren op de situatie in het Maximiliaanpark.