Politie stopt vrouw omdat ze gordel niet draagt, ze blaast vier promille (equivalent van bijna 20 glazen)

KBD - LSI - VHS - LDO

17 januari 2020

13u24 2 Deze week in de politierechtbank Politierechter Peter D’Hondt heeft een hekel aan veelplegers en dat hebben Alain B. en Bilal B. deze week aan der lijve mogen ondervinden. Zij kregen respectievelijk drie en twee jaar cel na tig eerdere veroordelingen. Alain B. bijvoorbeeld is 54, dat getal komt overeen met het aantal keren dat hij voor een rechtbank moest verschijnen. Een Ledegemse die vier promille (het equivalent van bijna twintig glazen) blies, moet 1.600 euro boeten na een veroordeling in Kortrijk. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Rechter D’Hondt maakte komaf met het gedrag van Dendermondenaar Alain B. (54). De man stond voor de 54ste keer terecht voor een rechtbank. B. gebruikt al 20 jaar drugs en heeft al verschillende veroordelingen, zowel correctioneel als voor de politierechtbank. Deze week voegde hij er een nieuw vonnis aan toe voor sturen tijdens een rijverbod, en dit onder invloed van drugs. In de rechtszaal hoorde hij hoe D’Hondt de onmiddellijke aanhouding vroeg. Lees er hier meer over.

Ook Bilal B. uit Temse kan erover meespreken. De man kreeg al veertien veroordelingen omdat hij ondanks een rijverbod toch achter het stuur kroop. Onder anderen D’Hondt zelf zag B. eerder al in zijn rechtbank. Gisteren stond hij nogmaals terecht voor het negeren van het rijverbod. Hij verklaarde dat het nu echt de allerlaatste keer geweest was. “Heb je dat de vorige 14 keer ook gezegd?”, aldus D’Hondt. “Mijn vrouw was onwel geworden, daarom had ik het stuur overgenomen”, aldus B. Het excuus hielp niet: D’Hondt gaf hem twee jaar celstraf en een boete van 8.800 euro. (KBD)

Rijverbod, boete en alcoholslot voor vrouw met 4 promille (equivalent van bijna 20 glazen)

Een vrouw uit Ledegem mag van de politierechter drie maanden niet rijden nadat ze stomdronken achter het stuur werd betrapt. Er wacht V.N. ook een alcoholslot voor twee jaar.

N. werd in de Smissestraat in het West-Vlaamse Sint-Eloois-Winkel (Ledegem) tegengehouden door de politie omdat ze haar veiligheidsgordel niet droeg. De inspecteurs merkten onmiddellijk dat de vrouw gedronken had. N. liet bijna vier promille alcohol (het equivalent van bijna 20 glazen) in het bloed optekenen. De vrouw, die in het verleden al werd veroordeeld voor rijden onder invloed, moest haar rijbewijs onmiddellijk afgeven voor vijftien dagen. Haar advocaat ontkende de feiten niet, maar vroeg de rechter mild te zijn omdat zijn cliënte het niet breed heeft.

De rechter veroordeelde de vrouw niet alleen tot een rijverbod van drie maanden, maar gaf haar ook een boete van 1.600 euro.

Als ze haar rijbewijs terug wil, moet ze eerst slagen voor het theoretisch en het praktisch rijexamen. Daarnaast wachten haar ook medische en psychologische proeven. De rechter legde de vrouw ook voor twee jaar een alcoholslot op. (VHS)

Dringend toiletbezoek levert snelheidsduivel zware boete op

B.W. moest zich verantwoorden in de politierechtbank van Dendermonde voor een zware snelheidsovertreding in de bebouwde kom van Dendermonde. De jonge bestuurder, die nog geen twee jaar zijn rijbewijs had, reed met een snelheid van 84 kilometer per uur naar huis. De jongeman was zelf aanwezig in de rechtbank en had een goede verklaring voor zijn overtreding. “Ik besef zeker dat het fout was, maar ik moest enorm dringend naar het toilet”, aldus W. “Verder zijn er geen excuses waarom ik zo snel reed.”

Politierechter Peter D’Hondt legde de man een geldboete op van 800 euro en 21 dagen rijverbod. Hij zal ook zijn theoretische proeven opnieuw moeten afleggen omdat hij nog een jonge bestuurder was.(KBD)

Bestuurder rijdt 101 per uur in de bebouwde kom: één maand rijbewijs kwijt

Een 53-jarige bestuurder die in Ronse 101 kilometer per uur heeft gereden in de bebouwde kom, moet zijn rijbewijs één maand inleveren. De politierechter legt de man ook een boete van 640 euro op. De man reed om zes uur ‘s ochtends op 300 meter van het einde van de bebouwde kom al 101 kilometer per uur. Zijn advocaat maakte wel duidelijk in de politierechtbank dat de man op weg was naar Wallonië en dus verderop in de straat 90 kilometer per uur mocht rijden buiten de bebouwde kom. (LDO)

“Hij hoefde zaterdag niet te werken en daar wou hij van profiteren”

Hij hoefde niet te werken op zaterdag en dus zette hij op vrijdagavond stevig de bloemetjes buiten. Alleen bekwam J.V uit Kortrijk dat slecht. Onder invloed van alcohol veroorzaakte hij een verkeersongeval.

De Kortrijkzaan was een beetje weg van de wereld toen de politie hem vorig jaar op een zaterdagmorgen rond negen uur aantrof in Kuurne. J.V. zat in zijn auto maar reageerde nergens op. De politie stelde vast dat in de buurt een paal was aangereden, er lagen ook brokstukken. De automobilist liet een stevige intoxicatie optekenen, toen hem gevraagd werd een ademtest af te leggen. “Mijn cliënt was op vrijdagavond vertrokken op vermaakuitstap”, sprak zijn advocaat. “Anders dan anders hoefde hij op zaterdag niet te werken en daar wou hij van profiteren.” De politierechter kon de uitschuiver maar matig appreciëren. Hij veroordeelde J.V., die een blanco strafblad heeft, tot een rijverbod van anderhalve maand en een boete van 1.600 euro. (VHS)

Bestuurder met 2 promille valt in slaap achter stuur: “Vijftien pinten gedronken”

Een jonge bestuurder die op 11 november 2018 voor een groen licht in slaap viel met zijn hoofd op het stuur, moest zich maandag verantwoorden voor een zware alcoholintoxicatie. De man had maar liefst meer dan 2 promille in zijn bloed.

R.D.C. uit Lede was aanwezig in de rechtbank om de feiten uit te leggen. Hij moest met zijn hoofd op het stuur wakker geschud worden door omstaanders. “Ik had die avond vijftien pinten gedronken met vrienden”, aldus C. Politierechter Stallaert was verbaasd over die hoeveelheid. “Sommige mensen drinken nog geen vijftien glazen water”, klonk het.

De man besefte dat hij zwaar over de schreef ging en drinkt sindsdien niet meer als hij nog moet rijden. “Ik besef dat dit niet samen gaat en heb mijn les geleerd”, klinkt het. De jonge bestuurder moet een boete van 1.600 euro betalen en drie maanden zijn voertuig aan de kant zetten. Hij moet ook een alcoholslot laten installeren voor 18 maanden en medische en psychologische proeven afleggen. (KBD)

Wel boete, maar geen rijverbod voor zakenvrouw met zware voet

De gedelegeerd bestuurder van een Roeselaarse projectontwikkelaar en vastgoedfirma moet van de politierechter in Kortrijk een boete van negenhonderd euro betalen voor een snelheidsovertreding op de snelweg. De vrouw kwam er wel zonder rijverbod vanaf.

Op 2 juni 2019 merkten agenten op de snelweg een voertuig op dat hen tegen hoge snelheid voorbij stak. Net toen ze de achtervolging wilden inzetten, reed een wagen hen voorbij tegen nog hogere snelheid. Snelheden tot 180 kilometer per uur werden gehaald voor de agenten de auto van K.S konden bijbenen. Op de koop toe had de vrouw iets te veel gedronken en had ze haar rijbewijs niet bij.

De politierechter hield rekening met haar drukke job en legde haar geen rijverbod, maar wel een boete op. (LSI)