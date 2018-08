Politie stelde in vier maanden al 207 pv's op voor trouwstoeten in Brussel avh

19 augustus 2018

17u50

Bron: Belga 0 Sinds april heeft de politie in Brussel al 52 trouwstoeten gecontroleerd. Daarbij werden in totaal 207 processen-verbaal opgesteld voor gevaarlijk rijgedrag. Ook gisteren vond een grote controleactie plaats. Die controle was niet enkel gericht op de trouwstoeten, maar ook op de verkeersleefbaarheid in het algemeen en gaf aanleiding tot 69 pv's in Laken en Neder-Over-Heembeek en 309 in het centrum van Brussel. Dat blijkt uit cijfers waarover verschillende media berichten en die zondag door de politie van Brussel-Elsene worden bevestigd.

Sinds 1 april is er in Brussel een actieplan van kracht dat de overlast van de stoeten moet tegen gaan. Het is niet enkel het veelvuldige getoeter dat stoort, legt woordvoerder Olivier Slosse uit. "Het eerste aspect dat we willen beteugelen is het gevaarlijke rijgedrag, zowel naar de personen in de wagens toe als naar de andere weggebruikers. Het gaat dan om inbreuken zoals in de verkeerde richting rijden, willekeurig optrekken en remmen ... Daarnaast is er ook de hinder: het claxonneren, volledige straten blokkeren, roepen, zingen en muziek spelen", aldus Slosse.