Politie start grootschalige zoekactie op strand en op zee, maar vermiste zit gewoon in strandhuisje Bart Boterman

03 juli 2018

11u08

Bron: eigen berichtgeving 0 Op het strand en voor de kust van Nieuwpoort was er deze morgen een grote zoekactie naar een vermist persoon aan de gang. Aan de waterlijn, ter hoogte van het Leopoldplein, vond een wandelaar rond 7 uur namelijk een korte broek, enkele andere kledingstukken en een portefeuille met identiteitskaart. De wandelaar sloeg alarm.

Politie en brandweer zochten op het strand en aan land, terwijl drie reddingsboten de kustlijn afvoeren op zoek naar de vermiste. Ook de reddingshelikopter van de luchtmachtbasis in Koksijde zocht mee.

Maar rond 8.30 uur werd de zoektocht gestaakt want de politie had de vermiste gezond en wel teruggevonden. Hij bevond zich gewoon in een vakantiehuisje op een vakantiepark in de Kinderlaan in Nieuwpoort. Hij was naar het strand gegaan voor een nachtelijke duik, maar vond zijn kledij niet terug na de zwempartij en liet ze bijgevolg achter. De hulpdiensten namen het zekere voor het onzekere.

