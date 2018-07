Politie speurt naar vermiste 17-jarige in meer van Bütgenbach kg

14 juli 2018

11u33

Bron: Belga 11 Een jongeman van 17 uit Verviers is sinds gisterenavond vermist in het meer van Bütgenbach, in Duitstalig België. Dat bevestigt de buremeester, Emil Dannemark. De jongen was op het moment van zijn verdwijning buiten de bewaakte zone terug naar de oever aan het zwemmen. De politie speurt het meer nu af met een sonarboot.

De jongeman ging vrijdag met zijn familie zwemmen in het meer van Bütgenbach. De 17-jarige was op het moment van zijn verdwijning terug naar de oever aan het zwemmen in een onbewaakte zone van het meer, toen enkele familieleden plots merkten dat hij er niet meer was.

De familie verwittigde de politie, waarna het meer werd afgespeurd. Dat gebeurde onder meer met een drone, maar de jongen werd niet teruggevonden. Rond 23 uur werd de zoektocht gestaakt.



Vanaf deze ochtend is de politie opnieuw op zoek, ditmaal met behulp van een sonarboot uit Zeebrugge. "We verwachten het ergste, gezien het aantal uren dat al is verstreken sinds zijn verdwijning", zegt burgemeester Dannemark.

In juli vorig jaar verdronk een 15-jarige scout uit Izegem nog in hetzelfde meer. De jongen werd toen mogelijk bevangen door het ijskoude water.