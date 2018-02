Politie speurt naar te hoge vrachtwagen na twee incidenten in Antwerpse tunnel ep

24 februari 2018

12u00

Bron: Belga 2 In de nacht van gisteren op vandaag is de Antwerpse brandweer twee keer uitgerukt voor schade aan de Bolivartunnel. Mogelijk dezelfde - wellicht te hoge - vrachtwagen zorgde onder meer voor wateroverlast. De politie onderzoekt nu de camerabeelden, zo zegt de brandweer.

Omstreeks middernacht moest de brandweer een eerste keer ter plaatse komen, nadat een voertuig de verlichting had geraakt.

Rond 4.30 uur had opnieuw een vrachtwagen - in de andere koker - verlichting geraakt, maar ook waterleidingen. De brandweer sloot de leidingen af en moest een beperkte hoeveelheid water in de tunnel wegpompen. Alle loshangende zaken in de tunnel werden verwijderd, klinkt het. Volgens de federale politie werd de tunnel ook een tijdje afgesloten.

De wegpolitie zoekt nu uit wie de schade heeft veroorzaakt.