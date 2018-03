Politie speurt naar lichaam van Brian (24), die al bijna jaar vermist is TK

29 maart 2018

06u57

Bron: NB 0 Op 31 mei 2017 verdween Brian Borms van de radar. Bijna een jaar later weet nog steeds niemand wat er gebeurd is met de jonge twintiger, al vermoedt het gerecht dat hij intussen overleden is. Gisteren werd in de omgeving van Overmere gespeurd naar zijn lichaam, meldt Het Nieuwsblad.

De politie en de Cel Vermiste Personen zochten gisteren met sonar, duikers en honden naar een lichaam in de omgeving van Overmere. Er werd onder meer gespeurd in een vijver en een bos in de buurt van de E17. De zoektocht bleef voorlopig echter zonder resultaat, maar wordt vandaag verdergezet en uitgebreid.

De speurders kozen voor de omgeving van Overmere omdat het gsm-signaal van Brian daar het laatst werd opgepikt. Op 31 mei was hij 's ochtends vertrokken richting Antwerpen. Hij haalde in Borgerhout met de bankkaart van zijn mama een geldsom af, en enkele uren later spoorde hij opnieuw naar Zele. Hij begon richting zijn woonst te wandelen, maar belde intussen zijn moeder met de vraag om hem te komen halen. Op dat moment was hij ergens ter hoogte van het industrieterrein van Lokeren, in de buurt van Overmere. Zijn moeder stapte in haar auto, maar kon hem onderweg nergens vinden. De daaropvolgende telefoontjes bleven onbeantwoord; de jongeman verdween spoorloos.

Wat er precies gebeurd is met Brian, is niet duidelijk. Een opsporingsbericht vorig jaar leverde niets op, en de speurders houden alle opties open. De twintiger had wat persoonlijke problemen, maar er is tot dusver geen aanwijzing dat hij zelfdoding gepleegd zou hebben. Waarschijnlijker is dat hij omgebracht werd door mensen die hij kende, of dat hij gedumpt werd na een dodelijk ongeval.