Politie sluit Haachtsesteenweg in Schaarbeek af na incident

28 april 2018

22u51

Er is momenteel een politieactie aan de gang op de Haachtsesteenweg in Schaarbeek. Dat bevestigt het parket van Brussel aan VTM NIEUWS. “Een man gooide vanuit zijn appartement flessen op de openbare weg en heeft zich dan opgesloten in zijn appartement”, zegt Ine Van Wymersch van het Brusselse parket aan VTM NIEUWS.