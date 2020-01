Politie schiet Vlaamse twintiger dood die wegvluchtte van wegcontrole in Namen Redactie

31 januari 2020

13u03 56 In Namen heeft een politiepatrouille een autobestuurder, een Vlaamse twintiger, doodgeschoten. De bestuurder had afgelopen nacht een wegcontrole in het centrum van Namen ontvlucht. Dat meldt het parket van Namen. De achtervolging eindigde tussen Beez en Marche-les-Dames.

Een andere man die in de buurt van het voertuig was toen de politie het wilde controleren, is zich intussen komen aanmelden bij de politie in Namen om verhoord te worden.

Geen enkele politieagent raakte gewond, zegt de Naamse procureur des konings Vincent Macq.

Er loopt een onderzoek, en het dossier werd ook toevertrouwd aan het Comité P. Er moet onder meer nagegaan worden of het gebruik van een vuurwapen legitiem en proportioneel was.