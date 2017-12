Politie schiet ter hulp nadat hondenbaasje in water sukkelt BBO

15u30

Bron: eigen berichtgeving 3 Bart Boterman De politie heeft vanmiddag een wandelaar, die de bal van zijn hond uit de Spuikom in Oostende wilde vissen, uit het water gered. De hond, een husky, keek braaf maar ongeduldig toe van aan de zijlijn.

Het baasje sukkelde rond 14 uur in het water toen hij de bal wilde grijpen en maar uitgleed op de gladde ondergrond van de oever van het bassin. Het kon niet op eigen houtje naar boven. De politie, duikers van de brandweer, een ambulance en een MUG-voertuig snelden ter plaatse nadat voorbijgangers de hulpdiensten belden.

De politie van Oostende was als eerste ter plaatse en kon de man met behulp van een touw uit het water trekken. Het slachtoffer raakte uiteindelijk licht onderkoeld en liep enkele schaafwonden aan de voeten op. Hij werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De politie ontfermt zich in tussentijd over de hond.

