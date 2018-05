Politie schiet op vluchtende wagen in Aalter: bestuurder vluchtte omdat hij illegaal is SI

21 mei 2018

19u34

Bron: Belga 0 De autobestuurder die vrijdagavond in Aalter een politiecontrole probeerde te ontlopen en bijna inreed op een agent, was gevlucht omdat hij illegaal in het land is. Het gaat om een 38-jarige man, meldt de Gentse afdeling van het parket van Oost-Vlaanderen.

Omstreeks 16.00 uur vrijdagavond probeerde een autobestuurder zich te onttrekken aan een politiecontrole nabij het industriepark van Aalter. "Na een achtervolging heeft de verdachte alsnog geprobeerd om op een politieman in te rijden, waarna deze laatste het vuur heeft geopend", zegt Ann Schoonjans van het Oost-Vlaamse parket. De verdachte kon uiteindelijk worden ingerekend.

Het parket opende, zoals in de procedure voorzien is, twee onderzoeken. Een eerste gerechtelijk onderzoek concentreert zich op het onderzoek wegens poging tot doodslag door de verdachte autobestuurder. Hiervoor werd een onderzoeksrechter gevorderd.

Het tweede onderzoek gaat over het schietincident door de politie. Dit onderzoek, onder leiding van het parket, is in handen van het Comité P, het comité dat toezicht houdt op de politiediensten.