Politie schiet op militair in Châtelineau EB

11u08

Bron: Belga 2 Twitter In Châtelineau, bij Charleroi, heeft de politie vandaag het vuur geopend op een 56-jarige militair die weigerde zijn wapen te laten zakken. De militair raakte gewond aan arm en buik en wordt geopereerd.

De politie trok naar de rue de la Vallée, nadat er een oproep was binnengekomen over een gewapende man op straat. In de straat kwamen ze oog in oog met de militair, die weigerde zijn pistool te laten zakken. Daarop openden de agenten het vuur om de man te neutraliseren. Het parket van Charleroi kwam ter plaatse. Ook het Comité P, dat de politiediensten controleert, zal zich over de schietpartij buigen.

Châtelineau: des policiers ouvrent le feu sur un militaire menaçant et le blessent (vidéo) https://t.co/nkNEOTfWk1 pic.twitter.com/YGnUOKxfDt — LaNouvelleGazette.be (@LaGazette_be) 29 september 2017