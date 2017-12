Politie schiet op auto na wilde achtervolging in Hoogstraten: 12-jarige gearresteerd Wouter Demuynck

20u57 300 Photo News Illustratiefoto. De lokale politie Noorderkempen heeft deze middag een 20-jarige Britse bestuurster opgepakt nadat ze met haar wagen wegvluchtte van een controle. Ook een 12-jarig meisje werd gearresteerd. In de auto werd ten slotte ook nog een tweejarig kindje gevonden. Er vielen geen gewonden.

Omstreeks 12.15u merkte een ploeg van de zone Noorderkempen in Wortel (Hoogstraten) een voertuig met Britse nummerplaat op waarvan de bestuurster een zenuwachtige indruk maakte. De politie wilde tot controle overgaan, maar toen ging de auto ervandoor. Het kwam tot een achtervolging die in Merksplas resulteerde in een lichte aanrijding tussen de politie en het vluchtend voertuig. Het ging verder richting Beerse. In de Herfststraat miste de wagen een bocht en kwam hij in de afsluiting rond een woning terecht. Toen de politie de inzittenden uit de auto wilde halen, reed die opnieuw weg in de richting van de agenten, die het vuur openden op de banden van de auto. Opnieuw ontkwam de auto echter.

Enkele honderden meters verder verliet de wagen de weg en reed hij een terrein op met zandbergen, waar de wagen zich vastreed. De bestuurster bleek een Britse vrouw van 20 te zijn. Ze had twee kinderen bij zich: een meisje van 12 en een kindje van 2. De 20-jarige vrouw en het 12-jarig meisje werden opgepakt. Er vielen uiteindelijk geen gewonden.

Het is nog onduidelijk waarom de vrouw de vlucht nam. Het voertuig en de vrouw stonden niet geseind. Momenteel zijn de verhoren aan de gang.