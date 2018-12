Politie schiet minder maar is vaker doelwit van geweld KVDS

04 december 2018

07u49

Bron: Belga 0 De Belgische politie heeft vorig jaar 126 keer geschoten. Dat is 21 keer minder dan de 147 keer dat ze vuurden in 2016. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een parlementaire vraag van Jean-Jacques Flahaux (MR), volgens de Sudpresse-kranten.

Bij de federale politie is het aantal geloste schoten wel lichtjes gestegen, van 21 in 2016 naar 37 in 2017.





Politieagenten waren vorig jaar wel vaker het doelwit van opzettelijke slagen en verwondingen. In 2016 werden er 789 gevallen geregistreerd, terwijl dat er vorig jaar 849 waren.