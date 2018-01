Politie schiet man neer in Gent-Sint-Pieters: "Dader bedreigde agent met mes" HA FT

23 januari 2018

21u02

Bron: Eigen berichtgeving, Twitter, VTM NIEUWS 56 In het station van Gent-Sint-Pieters heeft de spoorwegpolitie een man met een mes neergeschoten. Dat bevestigt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. "De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht en zou in levensgevaar verkeren", zegt parketwoordvoerster An Schoonjans.

Het incident vond plaats tussen 20 en 21 uur. Volgens getuigen kwam een man met een mes de centrale stationshal binnen en stapte hij op de agenten af. Nadat de verdachte de waarschuwingen om het mes te laten vallen had genegeerd en hij een van de agenten dreigde aan te vallen, opende de politie het vuur, melden getuigen. Er zouden twee schoten zijn gelost.

De man werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in levensgevaar verkeren. Het is niet bekend waar hij is opgenomen. De identiteit van de verdachte is nog niet bekend. Het is voorlopig nog niet duidelijk of het gaat om een verwarde man of om iemand met terreurplannen.

Het parket bevestigt dat er een schietincident is gebeurd en benadrukt dat de precieze omstandigheden van de feiten nog onderzocht worden. De forensische politie is ter plaatse voor een sporenonderzoek. Er is een wapendeskundige aangesteld voor verder onderzoek en de camerabeelden in het station Gent-Sint-Pieters worden opgevraagd.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft op sociale media zijn steun betuigd aan de spoorwegpolitie in Gent.

Trein- en tramverkeer

Het treinverkeer heeft geen hinder ondervonden van het incident. De hoofdingang en een zij-ingang zijn momenteel gesloten voor onderzoek, maar reizigers kunnen de perrons bereiken via de oude tramtunnel. Het is nog onduidelijk of het station morgenochtend normaal geopend zal zijn.

Het treinverkeer verloopt normaal, maar de trams van De Lijn rijden niet in de richting van het UZ, Zwijnaarde en Flanders Expo. Enkele bussen rijden via de ring naar de Heuvelpoort.