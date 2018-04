Politie schiet man met mes dood in Brussel HA

23 april 2018

10u16

Bron: Eigen berichtgeving 14 De Brusselse politie heeft gisteren een man die agenten bedreigde met een mes doodgeschoten in Schaarbeek. Dat bevestigt het parket van Brussel in een persbericht.

De feiten vonden omstreeks 22 uur plaats een appartementsgebouw in de Notelaarstraat in de Brusselse gemeente. M.F. zou op een dreigende toon de bewoners verzocht hebben het gebouw te verlaten omdat dit pand eigendom zou zijn van zijn grootvader. Een inwoner van het flatgebouw verwittigde daarop de politie. Toen die ter plaatse kwam, bedreigde M.F. de agenten met een mes. De politie bracht alle bewoners in veiligheid en stelde een perimeter in. De verdachte sloeg herhaaldelijke waarschuwingen om zijn mes neer te leggen in de wind. Toen hij een lid van de AOB (anti-overvalbrigade) wilde neersteken, werd hij neergeschoten. Circa een uur na de feiten overleed M.F. aan zijn verwondingen, bevestigt het parket. De man kampte al geruime tijd met psychische problemen, zegt zijn oom. Volgens het familielid was een procedure tot gedwongen opname gestart.

Volgens de gebruikelijke procedure worden nu twee onderzoeken gevoerd: één naar de acties van de neergeschoten man en één naar de politiemannen. Uit de eerste elementen van het onderzoek naar het gebruik van het wapen, blijkt dat de procedures zouden gevolgd zijn.