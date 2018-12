Politie schiet man in been na bedreiging met mes in Bertogne sam

29 december 2018

10u33

Bron: belga 0 De politie heeft eergisteravond geschoten op een man die hen bedreigde met een mes. Dat gebeurde in de streek van Bertogne, in de provincie Luxemburg .

De man van 46 had zelf de hulpdiensten gebeld met de melding dat hij zijn vrouw zou doden en dat hij gewapend was. Vier politiemensen begaven zich naar de woning van de man.

Ondanks bevelen van de agenten en twee waarschuwingsschoten, zwaaide de man met een mes waarmee hij in de richting van een van de agenten wees. De politie opende het vuur en raakte de man in het been.

De veertiger werd overgebracht naar een ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel.