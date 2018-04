Politie schiet man dood in Brussel HA

23 april 2018

10u16

Bron: Het Nieuwsblad 0 De Brusselse politie heeft gisteren een man doodgeschoten in Schaarbeek. Dat bevestigt parketmagistraat Denis Goeman aan Het Nieuwsblad.

De feiten vonden gisterenavond plaats in de Notelaarsstraat in de Brusselse gemeente. Volgens de krant had de man zich verschanst in een woning. Over het incident heerst nog veel onduidelijkheid. Zo is nog niet bekend waarom de man zich verschanst had en of hij gewapend was. Het parket is een onderzoek gestart en geeft later vandaag meer uitleg over de zaak.