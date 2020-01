Politie schiet bestuurder dood die wegvluchtte van wegcontrole in Namen Redactie

31 januari 2020

13u03 28

In Namen heeft een politiepatrouille een autobestuurder doodgeschoten. De bestuurder had in de nacht van donderdag op vrijdag een wegcontrole in het centrum van Namen ontvlucht. Dat meldt het parket van Namen. De achtervolging eindigde tussen Beez en Marche-les-Dames.

