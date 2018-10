Politie rolt criminele bende op: 38 huiszoekingen, 33 arrestaties Verdachten actief in handel valse papieren en mensensmokkel HA

11 oktober 2018

14u17

Bron: Belga 0 De Brusselse federale gerechtelijke politie (FGP) heeft een grote criminele organisatie ontmanteld die actief was in de handel in valse identiteitsdocumenten en mensensmokkel.

Bij 38 huiszoekingen in het hele land zijn 33 verdachten opgepakt, 22 van hen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die plaatste 10 van hen onder aanhoudingsbevel en liet er 11 onder voorwaarden vrij. Ze worden verdacht van mensensmokkel, lidmaatschap van een criminele organisatie, valsheid en gebruik van valsheid. De 22ste persoon werd vrijgelaten en niet in verdenking gesteld.

Het onderzoek ging begin februari van start toen de Brusselse FGP twee mannen van Afrikaanse herkomst in het vizier kreeg. Doorgedreven speurwerk leidde de onderzoekers naar de andere leden van de criminele organisatie. Het zou gaan om organisatoren, vervalsers, handelaars en heel wat klanten. De verdachten zijn voornamelijk van Afrikaanse herkomst en sommigen van hen worden ook van verdacht van mensensmokkel.



Maandag vielen 250 Brusselse speurders en collega's uit andere provincies binnen op 38 adressen: 19 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 13 in Vlaanderen en 6 in Wallonië. Tijdens die huiszoekingen botste de politie op een site voor de aanmaak van valse identiteitsdocumenten. Ze trof ook meer dan 40 000 euro in cash aan, die in beslag werd genomen.

"Dankzij dit onderzoek werd het milieu van de handelaars in valse identiteitsdocumenten en mensensmokkelaars een zware klap toegebracht", meldt het Brusselse parket.