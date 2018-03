Politie roept slachtoffers van Gentse voyeur op zich te melden TTR

14 maart 2018

16u59

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 De 41-jarige Mike D.B., een IT'er uit Zwijnaarde, werd maandagmiddag gearresteerd bij drie huiszoekingen nadat de politie verschillende klachten had gekregen over voyeuristische beelden van vrouwen. De voyeur sloeg zowel toe in de Gentse sporthal als op diverse andere plekken. Mogelijke slachtoffers kunnen in het kader van het onderzoek hun gegevens aan de lokale recherche van Gent bezorgen.

Mike D.B. verscheen gisteren voor de onderzoeksrechter, die hem liet aanhouden. Hij bekende dat hij perverse beelden maakte en dat hij actief was op een voyeuristisch forum. Niet alleen in het sportcomplex van HoGent, maar ook in een buurtwinkel, een zwembad en zelfs op zijn eigen werkplaats bij baggeraar Jan De Nul maakte hij filmpjes. Op de beelden op het voyeuristisch forum zouden in totaal 17 slachtoffers te zien zijn.

Momenteel worden de video's nog verder onderzocht. De Gentse politie vraagt aan personen die vermoeden dat zij het slachtoffer zijn zich te melden bij de rechercheurs van de lokale recherche. Zij kunnen hun gegevens, waaronder naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, een foto van het aangezicht en de plaats en het tijdstip waarop ze denken slachtoffer te zijn geweest, doormailen naar zeden@politie.gent.be met als onderwerp "mogelijk slachtoffer voyeur HoGent". De speurders zullen de foto's vergelijken met de opnames van de verdachte, om zo het totaal aantal slachtoffers in beeld te brengen.